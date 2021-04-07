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среда, 07 апреля 2021 16:38

Украинский спутник хотят вывести на орбиту до конца года

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Украинский спутник хотят вывести на орбиту до конца года
Украинский спутник "Січ-2-1" хотят вывести на орбиту до конца года фото: parlament.ua

Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает создание оптико-электронной системы дистанционного зондирования Земли "Січ-2-1". Соответствующее решение было принято на заседании 7 апреля.

Документ определяет основные условия создания оптико-электронной системы дистанционного зондирования "Січ-2-1", обеспечение запуска и страхования космического аппарата и дальнейшей эксплуатации системы, сообщает "Укринформ".

Согласно документу, ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля" является заказчиком работ по обеспечению запуска космического аппарата и его страхования. Национальный центр управления и испытаний космических средств станет оператором оптико-электронной системы дистанционного зондирования Земли "Січ-2 1 ".

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Ранее вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что постановление откроет путь к осуществлению всех необходимых шагов для вывода космического аппарата на орбиту уже к концу 2021 года.

Сверхлегкий летательный аппарат NASA Ingenuity выдержал первую самостоятельную ночь на Марсе. Собственный аккумулятор успешно справился с поддержкой работы нагревателя, который защитил непокрытые электрические компоненты от низких ночных температур на планете.

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