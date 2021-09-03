Украинский предприниматель запустил в космос ракету

В космос запустили ракету украинско-американской компании. Фото: NASA

Украинско-американская частная компания Firefly Aerospace отправила в космос ракету Alpha. Первая ее миссия называется DREAM или FLTA001.

Запуск состоялся в 4:59 по киевскому времени с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии. Трансляцию события опубликовали на YouTube-канале Everyday Astronaut.

Сначала запуск планировали в 4:00, однако отложили, ведь Alpha прервала обратный отсчет.

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Firefly Aerospace (ранее - Firefly Space Systems) - частное аэрокосмическое предприятие, со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017 году компанию купил украинский предприниматель Максим Поляков, он перезапустил ее под новым названием Firefly Aerospace.

В 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну. Ее осуществит британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами. В рамках миссии, которая будет стоить украинской стороне около $1,5 млн, на поверхность спутника доставят технику для проведения научных исследований на поверхности Луны. Это позволит Украине присоединиться к клубу привилегированных стран, которые доставили груз на спутник. Подобное удалось лишь трем странам - Соединенным Штатам, Китая и России