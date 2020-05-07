Украинская армия получит новейший ракетный комплекс

"Ольха-М" скоро поступит на вооружение ВСУ. Фото: Facebook/ДК "Укроборонпром"

В "Укроборонпроме" заявили, что испытания новой ракеты "Ольха-М" находится в завершающей стадии.

Об этом сообщила пресс-служба государственного концерна.

Испытания "Ольхи-М" проходят в рамках принятия новой системы на вооружение ВСУ. В апреле состоялись уже вторые успешные испытания ракеты. Во 2-м квартале 2020 года запланировано проведение завершающего этапа испытаний.

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Минобороны Украины выделило средства для проведения данных испытаний, а также для расчета с ГП "ГосККБ" Луч" и его соисполнителями за выполненные работы.

После проведения испытаний Минобороны должно в кратчайшие сроки поставить изделия "Ольха-М" на вооружение ВСУ. Прогнозируется, что серийное производство ракеты начнется с 2021 года.

В Одесской области на полигоне "Алибей" состоялся очередной этап испытаний ракетного комплекса "Нептун".