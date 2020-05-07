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четверг, 07 мая 2020 10:50

Американцы создали ракету, которая пробьет любую броню

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Американцы создали ракету, которая пробьет любую броню
Американцы создали универсальную ракету. Фото: wikipedia.org

Американская компания Javelin Joint Venture выпустила первую партию управляемых ракет Javelin F-Model (FGM-148F) для многоцелевых противотанковых комплексов.

Ракета FGM-148F имеет универсальную боеголовку, чем уменьшает потребность противотанковых подразделений в боеприпасах различного назначения, сообщает пресс-служба корпорации Lockheed Martin.

Оснащена зарядом нового поколения, который способен пробивать все виды брони и даже перспективные образцы, которые в будущем планируют использовать на тяжелой бронетехнике. Заряд может пробивать динамическая защита и фрагментированный стальной корпус, нанося критического поражения людям и легкой технике. Также ракета меньше весит.

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Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin считаются наиболее эффективными. Кроме США, они стоят на вооружении Франции, Тайваня, Катара, Турции, Литвы, Чехии, Ирландии, Норвегии, Омана, Австралии, Грузии, Украины и многих других. Javelin широко применялся в боевых действиях в Афганистане и Ираке.

Высокоточная реактивная система Вильха, которую разработали Конструкторское бюро "Луч", успешно прошла испытания. Ракета Вильха-М попала в цель на расстоянии 110 км.

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