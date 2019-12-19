Новая украинская ракета "Ольха-М" прошла испытания: результаты разработки

Высокоточная реактивная система Ольха, которую разработали Конструкторское бюро "Луч", успешно прошла испытания. Ракета Ольха-М попала в цель на расстоянии 110 км.

Отклонение от цели составило несколько метров. Так реактивная система приблизилась к характеристикам, которые требует заказчик, говорит директор бюро Олег Корестелев, сообщает Defense Express.

В Defense Express составили карту, на которой демонстрируется зона покрытия ракеты:

Автор: Defense Express Карта показывает зону покрытия ракеты

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Сейчас бюро готовится к государственным испытаниям. Если они пройдут успешно, то ожидают, что систему возьмут на вооружение украинской армии.

Ольха-М - модернизированная система залпового огня с корректируемым боеприпасом. Имеет увеличенную дальность действия системы. Если для обычной Ольхи она составляет около 70 км, то для Ольхи-М - 110-120 км. увеличенной до 130 км, а по некоторым данным до 170 км, дальностью пуска и обновленными системами навигации и управления.

Применяется более эффективное ракетное топливо, была улучшена точность наведения.