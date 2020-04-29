В Украине испытали новый ракетный комплекс "Нептун" - видео впечатляет

В Украине испытали новый ракетный комплекс "Нептун". Фото: скриншот с видео

В Одесской области на полигоне "Алибей" прошел очередной этап испытаний ракетного комплекса "Нептун".

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

Летные испытания проводились с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и с привлечением кораблей и авиации ВСУ.

"Украина планирует для крылатых ракет иметь на вооружении 3 платформы. Первая - это мобильные береговые комплексы, которые тестируются сейчас, вторая - ракетные катера и корветы, третья платформа - авиационные комплексы", - уточнил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

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Один из ближайших ожидаемых результатов - это принятие нового противокорабельного комплекса "Нептун" на вооружение и поставки в Военно-морские силы ВСУ.

Одной крылатой ракеты из комплекса "Нептун" достаточно для того, чтобы потопить корабль тоннажем до 5 тыс. тонн.

На государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках масштабных ракетных тестирований проходит второй этап предварительных испытаний отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1" на максимальную дальность.