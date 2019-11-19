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вторник, 19 ноября 2019 10:57

Учителей в Украине слишком много. Нужно сокращать и переквалифицировать - министр образования

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Учителей в Украине слишком много. Нужно сокращать и переквалифицировать - министр образования
Ганна Новосад утверждает, что количество учителей больше, чем требуется. Фото: life.pravda.com.ua

Министр образования Анна Новосад заверила, что на такое количество учеников, которые есть в Украине, учителей более чем достаточно. Поэтому надо сокращать и переквалифицировать.

Особенно это касается учеников сельских школ, которые будут переводиться в опорные учреждения, сообщается на сайте Эспрессо.

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"У нас действительно есть проблема, что количество учителей больше, чем требуется для того контингента учащихся, который есть сейчас. Безусловно, это вещь очень непопулярная, но тем учителям, которые работают в школах в селе и учеников которых будут возить в опорные школы, им нужно будет повышать квалификацию и переквалифицироваться ", - сказала министр.

Через 5 лет не менее 45% выпускников школ должны выбирать профессиональное образование, говорят в Кабинете Министров.

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19
ноября

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