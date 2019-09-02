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понедельник, 02 сентября 2019 11:06

Ученые создали искусственную зубную эмаль

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Автор: Science Advances
  Искусственная зубная эмаль
Искусственная зубная эмаль

Китайские ученые создать кластеры фосфата кальция - главный компонент эмали.

Ученые из Чжэцзянского университета сделали кластеры диаметром в полтора нанометра. Ученым впервые удалось получить максимально точную имитацию естественной зубной эмали. Результаты своего исследования они опубликовали в научном журнале Science Advances.

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Такие размеры обеспечивают плотную упаковку кластеров в структуры, подобные натуральной зубной эмали. Для получения результатов ученые использовали химическое соединение - триэтиламин. Он замедляет слипание растущих кластеров.

Опыты проводили на добровольцах, которые имели поражены кислотой зубы. Через 48 ч после нанесения кластера, образовалась плотная пленка толщиной 2,7 мкм.

Зубная эмаль - самая твердая ткань организма человека. Она содержит 95% минеральных веществ, 1,2% органических, 3,8% воды, связанной с кристаллами и органическими компонентами.

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