Ученые смогли оживить мертвый мозг

Ткани оставались живыми в течение 25 дней. Фото: из открытых источников

В научном центре в Японии оживили и в течение месяца поддерживали в "живом" состоянии ткани мертвого мозга мыши.

Ученые применили для эксперимента специальное микрофлюидное устройство с каналом, который сумел поддерживать мертвый мозг в достаточно комфортной среде, сообщает журнал Analytical Sciences.

Обнаружили, что при нормальной влажности и отсутствии газообмена среды с поверхностью мозга, ткани могут оставаться живыми более 25 дней и сохранять при этом 97% своей работоспособности. Теперь ученые нацелены на долгосрочные эксперименты для наблюдения за образованием кровеносных сосудов и движением клеток во время развития органоидов.

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