Ученые разработали лазер, который видит сквозь туман

Авторы разработки заявили, что во время эксперимента устройство подтвердил способность различать объекты, скрытые за слоем пены, толщиной в один дюйм. Фото: pixabay

Лазерное устройство, которое может различать объекты сквозь густой туман и облака, разработали в Стэнфордском университете.

Технологию могут применять в развитии беспилотных автомобилей, в которой главная проблема - это способность роботизированных систем анализировать окружающую ситуацию и различать объекты вокруг, пишет "Новое время".

Камеры, ультразвуковые датчики и LIDAR-системы могут ошибаться в оценке ближайших объектов и расстояния до них, не говоря уже об условиях с ограниченной видимостью. Ученые из Стэнфордского университета представили свое решение - новое лазерное устройство, которое может различать объекты даже сквозь слой густого тумана, дыма или облаков.

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В основе этого устройства лежит "конфокальная диффузная томография", - метод исследования объекта с помощью измерения движения частиц света, производимых импульсами лазера, которые отражаются от объекта за преградой. Эти измерения выполняет компьютерный алгоритм, который обрабатывает сигнал и восстанавливает форму объекта, скрытого от непосредственного наблюдения. Авторы разработки заявили, что во время эксперимента устройство подтвердило способность различать объекты, скрытые за слоем пены, толщиной в один дюйм. Похожие технологии использовались и раньше, но новая система впервые может работать без данных о том, на каком расстоянии за препятствием расположен объект.

"Это действительно раздвигает границы того, что может быть возможным с помощью любой сенсорной системы. Это похоже на сверхчеловеческое зрение", - заявляют исследователи.

Продуктовую версию такого устройства можно применять в различных сферах, учитывая системы беспилотного управления автомобилем в условиях ограниченной видимости, спутниковые снимки поверхности Земли (или других планет) через густые облака. Главным недостатком технологии остается время обработки сигнала, занимающее от минуты до часа. В условиях движения авто на большой скорости такой радар будет неэффективен, поэтому ученым еще есть над чем работать.

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