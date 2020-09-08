Neuralink представила робота для вживления микрочипов в мозг

Нейротехнологический стартап Neuralink Илона Маска продемонстрировал робота, который будет хирургически устанавливать в голову человека чип без повреждения мозга и сосудов.

Об этом сообщает Business Insider.

Чтобы его создать, инженеры Neuralink разработали эскиз робота и объединились с группой промышленных дизайнеров Woke Studios. Робот высотой 2,5 м и может двигаться вдоль 5 осей. Такой размер и диапазон движений необходимы для точного ввода чипа. Основа робота "держит" и управляет иглой, которая вставляет чип в мозг. Создавая дизайн, Woke Studios ориентировалась на неинвазивные виды медицинского оборудования, чтобы устройство не выглядело пугающим. Студия отметила, что тело робота - подвижное, а потому изогнутой формы.

Маск заявил, что операция по установке чипа будет длиться не более часа, полностью безболезненна и только с местной анестезией. Кроме того, она будет абсолютно безопасной и максимально стерильной, без единой капли крови, ведь робот-хирург настолько точен, что имплантирует миниатюрные электроды в мозг, не затрагивая капилляров.

Фото: Woke Studios

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Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск представил микрочип для мозга Link, благодаря которому можно будет подключать мозг к компьютеру. Презентацию новинок компания провела в субботу, 29 августа. Главный вклад компании в технологию - тонкие гибкие провода, которые покрыты электродами для регистрации активности мозга. У нитей больше электродов, чем у других систем. То есть их пропускная способность намного выше. Кроме того, они не наносят таких серьезных повреждений, как жесткие иглы.