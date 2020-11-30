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понедельник, 30 ноября 2020 11:18

Ученые обнаружили галактику с сверхмощной силой

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Ученые обнаружили галактику с сверхмощной силой
Долго считали, что черные дыры поглощают огромное количество окружающей материи и формируют высокоэнергетический объект - квазар - останавливающий рождения звезд. Фото: pixabay

Далекую галактику, которая продолжала создавать новые звезды, несмотря на наличие разрушительного "холодного квазара", что бушует в ее основе, нашли ученые стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии SOFIA.

SOFIA - совместный проект NASA и Немецкого аэрокосмического центра - DLR, пишет New Atlas.

Открытие сделали благодаря воздушному телескопу, который установили на борту специально модифицированного самолета Boeing 747SP - он мог наблюдать инфракрасный свет, который излучает далекая галактика. Вселенная, которую мы наблюдаем сегодня, переполненная галактиками, которые уже не способны создавать новые звезды. Астрономы считают, что причина этого застоя кроется в сверхмассивных черных дырах, которые лежат в основе этих космических структур.

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Долго считали, что черные дыры поглощают огромное количество окружающей материи и формируют высокоэнергетический объект - квазар - останавливающий рождения звезд. Он мешает наблюдению за галактиками, ведь ослепляет все вокруг себя.

Ученые исследовали далекую галактику CQ 4479, расположенную на расстоянии более 5,25 млрд световых лет от нас. В ее основе лежит особый тип квазара - "холодный квазар". Впервые исследователи измерили рост черной дыры, частоту рождения звезд и количество холодного газа, который остается для топлива в галактике. Благодаря телескопу Airborne Wideband Camera-Plus или HAWC + с высоким разрешением ученые смогли выявить количество звезд, образовавшихся за последние 100 млн лет.

"Исследование показывает нам, что рост активных черных дыр не останавливает мгновенное рождения звезд. Это противоречит всем современным научным прогнозам и заставляет переосмыслить наши теории о том, как эволюционируют галактики", - объясняет доцент университета Канзаса и соавтор исследования Эллисон Киркпатрик.

Следующее исследование с помощью космического телескопа Джеймса Вебба, запуск которого запланировано на 2021 год, выявит влияние квазара на общую форму родительских галактик.

В понедельник, 30 ноября, украинцы смогут наблюдать уникальное астрономическое явление - затмение Луны. Его можно будет наблюдать в 11:30 по киевскому времени, передает NASA. Луна будет полной только миг, потом она окажется в тени нашей планеты.

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30
ноября

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