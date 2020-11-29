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воскресенье, 29 ноября 2020 17:36

Украинцы смогут наблюдать уникальное астрономическое явление

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Украинцы смогут наблюдать уникальное астрономическое явление
30 ноября - Лунное затмение. Фото: NASA / JPL / Northwestern University

В понедельник, 30 ноября украинцы смогут наблюдать уникальное астрономическое явление - затемлення Луны.

Его можно будет наблюдать в 11.30 по киевскому времени, передает NASA.

Луна будет полной только миг, потом она окажется в тени нашей планеты.

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Явление уникальное через тип затемлення Луны. Во время полного лунного затемлення Земля проходит прямо между Солнцем и Луной. При частичном затемлення - Луна находится во внутренней тени Земли. В етот раз - Луна будет во внешней, слабой тени Земли.

Международная группа ученых создала лазер, с помощью которого можно научиться управлять молнией, изменяя ее траекторию и притягивая ее в заданное место.

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