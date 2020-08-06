Ученые нашли на Луне потерянный космический аппарат

Посадочный модуль "Викрам" миссии "Чандраян-2" на фото выглядит, как размытая белая точка, - это отраженные от поверхности аппарата солнечные лучи. Фото: NASA

Главной вехой индийской программы ISRO в 2019 году, которая, к сожалению, провалилась, была миссия "Чандраян-2". На расстоянии примерно 2 км от поверхности Луны связь с лунным модулем внезапно прервалась на этапе посадки.

Почти год никто не знал, что случилось с космическим кораблем. Утверждали, что аппарат разбился, некоторые надеялись, что автоматика сработала штатно и аппарат смог аварийно приземлиться на поверхность Луны, пишет India Today.

Техник индийского космического агентства Шанмуга Субраманиан после тщательного изучения изображений NASA поверхности Луны, которые были опубликованы в мае 2020 года, заявил, что нашел место посадки космических аппаратов миссии "Чандраян-2". Последние фотографии орбитального аппарата LRO показывают едва заметные следы лунного ровера и посадочного модуля - все они целые и, вероятно, даже в рабочем состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию

Посадочный модуль "Викрам" миссии "Чандраян-2" на фото выглядит, как размытая белая точка, - это отраженные от поверхности аппарата солнечные лучи. Чуть выше можно заметить, как некий более мелкий объект отбрасывает на поверхность Луны тень - вероятно, это и есть луноход "Прагаян".

Исследователь считает, что космическая станция "Викрам" в конце концов все же успешно приземлилась вслепую: она получала команды от космического агентства, но неисправность с модулем связи не позволяла аппарату отправить обратные команды на Землю. Таким образом, после приземления на Луну посадочный модуль высадил на поверхность Луны луноход "Прагаян", который даже смог проехать несколько метров. Однако вскоре остановился, поскольку команды с Земли на аппарат прекратили передаваться.

"Чандраян-2" - это первая попытка Индии посадить аппарат на поверхность Луны. Миссия состояла из трех аппаратов - посадочной платформы "Викрам", лунохода "Прагаян" и орбитального аппарата, который 2 сентября отделился от посадочной платформы и остался на орбите с параметрами 125 на 96 км. Миссия неоднократно откладывалась, но в итоге была запущена в конце июля 2019 года. Однако потерпела неудачу 6 сентября прошлого года, когда аппарат попытался осуществить мягкую посадку у южного полюса Луны.

Аппараты миссии "Чандраян-2" были рассчитаны на работу в течение одного лунного дня, что составляет около 14 земных суток. После этого они должны были оказаться в тени и температура в них снизилась бы до критических значений (около -180°С), слишком низких для работы компонентов посадочной платформы и лунохода.

Астронавты Роберт Пир и Дуглас Харли, успешно добравшиеся до Международной космической станции на борту коммерческого пилотируемого космического аппарата Crew Dragon ,успешно вернулись на Землю. Посадку транслировало NASA. Процесс расстыковки с МКС состоялся 2 августа, в 3:05. Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе. Это первое за 45 лет приводнение, произошедшее с людьми на борту.