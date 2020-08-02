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воскресенье, 02 августа 2020 22:31

Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю

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Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю
Crew Dragon вернулся на Землю. Фото: Twitter/SpaceX

Астронавты Роберт Пир и Дуглас Харли, которые успешно добрались к Международной космической станции на борту коммерческого пилотируемого космического аппарата Crew Dragon успешно вернулись на Землю.

Посадку транслировало NASA.

Процесс расстыковки с МКС состоялся 2 августа в 3:05.

Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе.

Это первое приводнения, что произошло с людьми на борту за 45 лет.

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Этот полет стал последним этапом испытательного полета SpaceX. Он предоставляет данные о характеристиках ракеты Falcon 9, космических кораблей Crew Dragon, и означает, что SpaceX сможет обеспечить регулярные оперативные полеты на МКС, начиная с конца 2020 года.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно отправился в космос с Космического центра имени Кеннеди 30 мая. Впервые в истории астронавты полетели в космос на корабле, построенном частной компанией. 31 мая американские астронавты перешли на борт МКС.

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02
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