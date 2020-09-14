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понедельник, 14 сентября 2020 16:32

Ученые доказали, что существуют планеты из алмазов

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Ученые доказали, что существуют планеты из алмазов
Звезды, которые богаче углеродом по сравнению Солнцем, могут иметь экзопланеты, состоящие в основном из алмазов. Фото: pixabay

Модель, показавшую, что некоторые экзопланеты могут состоять в основном из алмаза с небольшим количеством кремнезема, создали ученые из США.

Ученые утверждают, что если "бриллиантовые" планеты действительно существуют, скорее всего на них нет условий для зарождения жизни, пишет "Новое время".

Звезды, которые богаче углеродом по сравнению с Солнцем, могут иметь экзопланеты, состоящие в основном из алмазов с небольшим количеством кремнезема, если условия будут благоприятными. Ученые нагрели карбид кремния в лаборатории, чтобы выяснить, какими могут быть эти условия.

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"Эти экзопланеты не похожи ни на что в нашей Солнечной системе", - сказал геофизик Харрисон Аллен-Саттер из Школы исследования Земли и космоса Университета штата Аризона.

Чтобы проверить эту теорию, ученые погрузили карбид кремния в воду и зажали образец, достигнув очень высокого давления, а затем нагрели образец лазером до очень высокой температуры. Одновременно с этим они делали рентгеновские измерения образца. Всего провели 18 испытаний и сделали вывод, что при температурах до 2500 кельвинов и давлении до 50 гигапаскалей в присутствии воды планеты из карбида кремния могут окисляться, а в их внутреннем составе преобладают кремнезем и алмаз.

Если бы мы могли идентифицировать эти планеты - возможно, на их профиль плотности и состава их звезд - мы могли бы исключить как планеты, на которых может быть жизнь.

По словам исследователей, их состав сделает их атмосферу непригодной для известных нам форм жизни.

Нейтронную звезду, магнитное поле которой в миллионы раз превышает любые лабораторные значения, обнаружили астрономы из Китая и Германии. Объект нашли с помощью рентгеновского телескопа.

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