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пятница, 11 сентября 2020 13:10

Ученые обнаружили самое сильное магнитное поле во Вселенной

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Ученые обнаружили самое сильное магнитное поле во Вселенной
Магнитное поле Земли является одним из защитных слоев нашей планеты от вредного солнечного излучения. Фото: pixabay

Нейтронную звезду, магнитное поле которой в миллионы раз превышает любые лабораторные значение обнаружили астрономы из Китая и Германии.

Объект нашли с помощью рентгеновского телескопа, пишет "Новое время".

Магнитное поле Земли является одним из защитных слоев нашей планеты от вредного солнечного излучения. Изменения в магнитосфере и ослабление магнитного поля могут нарушить работу спутниковых систем на орбите и повлиять на здоровье людей. В прошлом году ученые заявили, что магнитное поле Земли смещается с рекордной скоростью и со временем оно ослабнет. Это естественный процесс, который происходит в течение миллионов лет.

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Зато астрономы из Китайской академии наук и Университета им. Эберхарда Карла в Тюбингене обнаружили объект, магнитное поле которого является сильнейшим во всей Вселенной. Согласно результатам нового исследования, магнитное поле пульсара GRO J1008-57 в миллионы раз сильнее, чем любое магнитное поле, которое создавали ученые в лабораторных условиях до этого.

Пульсары - это вращающиеся нейтронные звезды, очень плотные космические объекты, диаметр которых составляет от 10 до 20 км, а масса примерно равна массе Солнца. Ученые нашли новый пульсар благодаря китайской обсерватории Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT), которая исследует черные дыры и нейтронные звезды в рентгеновском диапазоне излучения.

Анализируя мощные вспышки электромагнитного излучения в 2017-м, астрономы определили, что индукция магнитного поля GRO J1008-57 примерно равна одному миллиарду Тесла. Например, самый высокий показатель индукции магнитного поля, который смогли достичь ученые в лабораторных условиях на Земле, составляет 1200 Тесла. Несмотря на это, исследователи предполагают, что во Вселенной существуют нейтронные звезды с индукцией магнитного поля в сотни миллиардов Тесла. Эти теоретические объекты называют магнетары.

До этого ученые считали, что магнетары появляются через так называемый эффект динамо если при рождении нейтронной звезды она вращается очень быстро (около 1000 оборотов в секунду) это может создать мощное магнитное поле. Но в прошлом году ученые из Университета Амстердама заявили, что сверхновые звезды, из которых сформировались магнетары, весили в 20-30 раз больше Солнца. Это идет вразрез с эффектом динамо, согласно которому магнетары образуются после взрыва гораздо более тяжелых звезд. Новые данные предполагают, что магнетары имеют "ископаемое магнитное поле", то есть зависят от начальной силы магнитного поля звезды. Если этот показатель будет высоким - он сохранится и во время ее взрыва, делая нейтронную звезду магнетаром.

Агентство NASA запатентовала новый способ добраться до Луны быстрее и дешевле, и это не с помощью новых космических кораблей. Космическая организация показала, что она обнаружила новую траекторию к Луне, которая позволит более эффективно выполнять будущие миссии к нашему небесному соседа.

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