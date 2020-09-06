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воскресенье, 06 сентября 2020 04:26

В NASA нашли дешевый способ добраться до Луны

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В NASA нашли дешевый способ добраться до Луны

Агентство NASA запатентовала новый способ добраться до Луны быстрее и дешевле, и это не с помощью новых космических кораблей.

Космическая организация показала, что она обнаружила новую траекторию к Луне, которая позволит более эффективно выполнять будущие миссии к нашему небесному соседа, сообщает Business Insider.

Новый метод NASA позволяет небольшому беспилотному космическому кораблю относительно быстро достигать Луны и при очень небольшой расходе топлива.

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Метод, который был запатентован NASA, позволяет беспилотному космическому аппарату, по сути, соединяться со спутниками связи, чтобы достичь высокой околоземной орбиты, прежде чем использовать гравитацию Земли и Луны для выполнения маневра "рогатка" на Луну.

В патенте маневр описывается как "метод перевода космического корабля с геосинхронной переходной орбиты на лунную".

Первым космическим кораблем, который будет использовать новую траекторию, будет Polarimeter Pathfinder Dark Ages (Dapper), миссия, разработана Университетом Колорадо в Боулдере, которая будет впервые записывать с обратной стороны Луны низкочастотные радиоволны, которые были излученные во время раннего формирования Вселенной.

NASA опубликовала фото молодых массивных звезд в скоплении Цигнус ОВ2. Это составное изображение с рентгеновской обсерватории Чандра.

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