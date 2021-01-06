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среда, 06 января 2021 11:38

Ученые доказали, что существует ранее неизвестное состояние вещества

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Ученые доказали, что существует ранее неизвестное состояние вещества
Дослідники з Німеччини підтвердили, що атоми скла можна змусити рухатися. Фото: pixabay

Ученые из Констанцского университета в Германии открыли новое состояние материи - жидкое стекло.

Ученые впервые увидели странное поведение атомов этого вещества, пишет "Новое время".

Ошибочно стекло считают жидкостью. Причиной этого является то, что некоторые минералы при создании стекла разогреваются и начинают течь. Но в конце стекло все равно получается твердым аморфным телом с застывшими в хаотическом состоянии атомами.

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Исследователи из Германии подтвердили, что атомы стекла можно заставить двигаться. Таким образом обнаружили новое состояние вещества, которое пока называют "жидкое стекло". Исследование показывает, что смеси некоторых твердых частиц в жидкостях могут двигаться, образуя состояние жидкого стекла. Ученые проанализировали частицы вещества при высоких концентрациях и подтвердили, что они блокируют друг друга от вращения, но все же могут двигаться. Для атомов обычного стекла это невозможно.

"При определенной плотности частиц их вращательное движение застывает, в то время как поступательное движение сохраняется, что приводит к образованию стекловидного состояний, в которых частицы группируются в локальные структуры с аналогичной ориентацией", - объясняет ведущий автор исследования Андреас Зумбуш.

Супруги ученых Пьер и Мария Кюри 20 декабря 1898-го открыли химический элемент радий. За него получили Нобелевскую премию. Супруги более 10 лет занимались изучением и добычей радия и полония. Полька Мария Склодовская закончила Варшавский университет, за успехи в учебе стала стипендиатом университета в Сорбонне.

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