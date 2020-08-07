Twitter будет обозначать политические профили по-новому

Перечень политических профилей для обозначения расширяет Twitter.

Компания решила добавить новые отметки на учетные записи чиновников, сообщили в блоге соцсети.

Отметки будут для глав МИД, институциональных структур, послов, официальных представителей и ключевых дипломатических лидеров.

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Также Twitter будет маркировать профили СМИ и журналистов, которых удерживают правительства государств, то есть, государственные СМИ. Прежде всего, обновление правил политики будет касаться постоянных членов Совета безопасности ООН: Китая, Франции, России, Великобритании и США.

Автор: Скриншот фото Соцсеть меняет маркировку политических страниц

"Мы считаем это важным шагом, когда люди видят аккаунт, на котором обсуждают геополитические вопросы ... они уже имеют информацию о происхождении этого аккаунта", - написали в сообщении.

Государственные СМИ Twitter решил маркировать, так как они полностью зависят от правительства определенной страны, а следовательно своими новостями продвигают "повестку дня" этой страны за рубежом. При этом финансируемые государством медиа-организации с независимой редакционной политикой обозначаться не будут. Государственные СМИ с маркировкой не будут попадать в рекомендации пользователям.

Twitter усилил меры безопасности после массового взлома аккаунтов известных людей и компаний. Сократили доступ к внутренним инструментам и приостановили работу некоторых функций. Отменили возможность скачивания данных учетных записей.