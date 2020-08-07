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пятница, 07 августа 2020 10:12

Twitter будет обозначать политические профили по-новому

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Перечень политических профилей для обозначения расширяет Twitter.

Компания решила добавить новые отметки на учетные записи чиновников, сообщили в блоге соцсети.

Отметки будут для глав МИД, институциональных структур, послов, официальных представителей и ключевых дипломатических лидеров.

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Также Twitter будет маркировать профили СМИ и журналистов, которых удерживают правительства государств, то есть, государственные СМИ. Прежде всего, обновление правил политики будет касаться постоянных членов Совета безопасности ООН: Китая, Франции, России, Великобритании и США.

Автор: Скриншот фото
  Соцсеть меняет маркировку политических страниц
Соцсеть меняет маркировку политических страниц

"Мы считаем это важным шагом, когда люди видят аккаунт, на котором обсуждают геополитические вопросы ... они уже имеют информацию о происхождении этого аккаунта", - написали в сообщении.

Государственные СМИ Twitter решил маркировать, так как они полностью зависят от правительства определенной страны, а следовательно своими новостями продвигают "повестку дня" этой страны за рубежом. При этом финансируемые государством медиа-организации с независимой редакционной политикой обозначаться не будут. Государственные СМИ с маркировкой не будут попадать в рекомендации пользователям.

Twitter усилил меры безопасности после массового взлома аккаунтов известных людей и компаний. Сократили доступ к внутренним инструментам и приостановили работу некоторых функций. Отменили возможность скачивания данных учетных записей.

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Дата
07
августа

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