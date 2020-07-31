Twitter усилил меры безопасности на время расследования. Фото: pexels.com

Twitter усилил меры безопасности после массового взлома аккаунтов известных людей и компаний.

Сократили доступ к внутренним инструментам и приостановили работу некоторых функций. Отменили возможность скачивания данных учетных записей.

"После атаки мы значительно сократили доступ к нашим внутренним инструментам и системам, чтобы обеспечить безопасность аккаунтов на время проведения расследования", - говорится в блоге Twitter.

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В середине июля хакерам удалось взломать 130 аккаунтов. В 45 случаях они получили доступ к размещению публикаций, в 36 - к личной переписке, в 7 - к скачиванию личных данных пользователей.

Взломали учетные записи руководителя Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса и других известных людей.

Компания Twitter активно изучает дополнительные способы получения прибыли. Среди вариантов - платная подписка пользователей соцсети. Пока компания проводит тестирование этого метода заработка.