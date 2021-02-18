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четверг, 18 февраля 2021 17:28

Туристов будут отправлять в космос на огромном воздушном шаре
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Стоимость путешествия составляет $ 132 483
Фото: zero2infinity
Стоимость путешествия составляет $ 132 483
Стоимость путешествия составляет $ 132 483
Стоимость путешествия составляет $ 132 483
Стоимость путешествия составляет $ 132 483

Испанский стартап разрабатывает ракеты, которые первыми отправят туристов на орбиту.

Туристические поездки в открытый космос планируют осуществлять на огромном воздушном шаре на высоту более 35,5 км.

Диаметр шара около 120 м, путешествие продлится 6 ч. 1 ч. туристы проведут в космосе, пишет Daily Mail.

Стоимость путешествия составляет $132 483. Другие компании берут не менее $250 тыс.

Zero 2 Infinity провела свой первый тест 2012 года, отправив робота внутрь капсулы, прикрепленной к воздушному шару, и позволила ему подняться на орбиту, сообщает Business Insider.

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5 лет назад фирма представила свой первый прототип под названием Bloostar - двухступенчатый аппарат, состоящий из воздушного шара и ракеты.

"У нас есть капсула, разрешения, страховка, стратопорт. Чего не хватает, так это чисто вопрос финансирования", - рассказывает генеральный директор Хосе Мариано Лопес-Урдиалес El Economista.

Пассажиры пройдут двухдневный инструктаж по технике безопасности, на борту им предложат их любимое блюдо. Также будут проводиться научные эксперименты, в частности измерение атмосферы и уровней загрязнения перед каждым запуском.

Компания Hyundai представила автомобиль-трансформер, который может добраться до труднодоступных уголков. Он сможет помогать во время стихийных бедствий.

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