Туристов будут отправлять в космос на огромном воздушном шаре

Фото: zero2infinity

Испанский стартап разрабатывает ракеты, которые первыми отправят туристов на орбиту.

Туристические поездки в открытый космос планируют осуществлять на огромном воздушном шаре на высоту более 35,5 км.

Диаметр шара около 120 м, путешествие продлится 6 ч. 1 ч. туристы проведут в космосе, пишет Daily Mail.

Стоимость путешествия составляет $132 483. Другие компании берут не менее $250 тыс.

Zero 2 Infinity провела свой первый тест 2012 года, отправив робота внутрь капсулы, прикрепленной к воздушному шару, и позволила ему подняться на орбиту, сообщает Business Insider.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В космосе будут выращивать новые виды съедобных растений

5 лет назад фирма представила свой первый прототип под названием Bloostar - двухступенчатый аппарат, состоящий из воздушного шара и ракеты.

"У нас есть капсула, разрешения, страховка, стратопорт. Чего не хватает, так это чисто вопрос финансирования", - рассказывает генеральный директор Хосе Мариано Лопес-Урдиалес El Economista.

Пассажиры пройдут двухдневный инструктаж по технике безопасности, на борту им предложат их любимое блюдо. Также будут проводиться научные эксперименты, в частности измерение атмосферы и уровней загрязнения перед каждым запуском.

Компания Hyundai представила автомобиль-трансформер, который может добраться до труднодоступных уголков. Он сможет помогать во время стихийных бедствий.