Топ-5 вирусов, которые повышают риск развития рака

Названы пять вирусов, которые вызывают рак. Фото: Pixabay

Вирус - это неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри живых клеток. Вирусы поражают все типы организмов. Это крошечные микробы, которые технически являются паразитами, так как для размножения им нужна клетка-хозяина. После вторжения в клетки они используют ее компоненты для завершения своего жизненного цикла.

Некоторые вирусы могут вызывать или способствовать развитию онкологических заболеваний. Такие вирусы называются онкогенными и они часто вызывают длительные постоянные инфекции, пишет сайт medic.ua.

Есть пять самых опасных вирусов, способных повысить риск развития рака.

Вирус гепатита С

Этот вирус вызывает развитие хронической инфекции гораздо чаще, чем вирус гепатита В. Как и гепатит В, гепатит С может стать причиной воспаления и повреждения печени и увеличить риск развития печени.

Вирус герпеса 8 типа

Его обычно ассоциируют с саркомой Капоши - вида рака, который влияет на слизистую оболочку кровеносных и лимфатических сосудов.

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Т-лимфотропный вирус человека

Т-лимфотропный вирус человека является ретровирусом, как и ВИЧ. У большинства людей он не вызывает никаких симптомов, однако в некоторых случаях этот вирус связан с агрессивным типом рака - острым Т-клеточным лейкозом.

Вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ)

ВЭБ является одним из видов герпеса. Этот вирус является причиной инфекционного мононуклеоза. Вследствие мутаций, возникающих в клетках, есть риск возникновения рака носоглотки, лимфомы Ходжкина и рака желудка.

Вирус папилломы человека (ВПЧ)

Существует около 200 видов ВПЧ. Из них 14 штаммов ВПЧ способны визывать развитие рака. Однако самыми онкогенными из них считаются HPV16 и HPV18.

Ранее группа международных ученых осуществила прорыв в диагностике рака. Специалисты провели исследование, которое показало, что новый анализ крови выявил пять типов рака за годы до того, как эти заболевания можно было найти с помощью традиционных диагностических методов.