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понедельник, 30 июля 2018 15:43

Только 52% выпускников школ будут учиться на бюджете - вступительная кампания в цифрах

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Только 52% выпускников школ будут учиться на бюджете - вступительная кампания в цифрах

Вступительная кампания приближается к финишу. В вузах не принимают заявления от абитуриентов. Уже провели вступительные экзамены, собеседования и творческие конкурсы.

1 июля обнародуют списки рекомендованных к зачислению на места государственного заказа. Информация появится в электронных кабинетах абитуриентов на сайтах университетов.

Gazeta.ua собрала самые интересные цифры вступительной кампании.

914,5 тыс. заявлений подали в вузы абитуриенты. Больше всего 120,3 тыс - в первый день. 903,5 тыс. заявлений подали в электронной форме. 11 тыс. - бумажных.

335,8 тыс. человек в этом году зарегистрировались на ВНО. Больше всего - в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. Более 3 тыс. школьников не явились на пункты тестирования.

191 тыс. выпускников школ смогут поступить на бюджет - это 52% человек. В прошлом году 54% лиц вступили на бюджет - 212 тыс. школьников.

162 тыс. электронных кабинетов зарегистрировали нынешние абитуриенты. В частности, 141 тыс. абитуриентов, которые в этом году закончили школу.

75 934 заявлений подали на "филологию". Эта специальность возглавила ТОП-10. Последняя в этом рейтинге - "Психология" - 22 675 абитуриентов подали документы.

КНУ им. Шевченко возглавил рейтинг самых популярных вузов Украины среди поступающих 2018 года

47 тыс. человек (14,5%) не составили ВНО по украинскому языку и литературе - обязательному предмету при поступлении в вуз. Поэтому вступительная кампания завершилась для каждого седьмого абитуриента. Порог по истории Украины не преодолели почти 23 тыс. абитуриентов, из математики - 20 тыс.

40 260 заявлений подали абитуриенты в КНУ им. Шевченко. Вуз возглавил рейтинг самых популярных высших учебных заведений Украины среди поступающих 2018 года. Последний в ТОП-10- Житомирский государственный технологический университет. Поступающие подали в вуз 2250 заявлений.

8058 абитуриентов воспользовались сертификатам ВНО 2016 и 2017.

7475 мест государственного заказа выделило Минобразования на "среднее образование". Эта специальность получила получила больше бюджетных мест. Последняя в ТОП-10 - "правоохранительная деятельность" - 1910 мест.

222 абитуриенты сдали ВНО на максимальный балл. В прошлом году - 285. 12 человек имели максимум из двух предметов. В прошлом году - 9.

150 баллов - минимальный проходной балл для второго и третьего конкурсных предметов для поступления на три медицинские специальности "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия". Бал ввели впервые.

65 апелляций подали абитуриенты после ВНО по английскому. Жаловались на плохое техническое оснащение во время аудирования. ВНО из этих 65 апелляций пересложили 4 человека.

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55% нынешних абитуриентов подавали заявления в вузы только на контрактную форму обучения.

8% участников ВНО не преодолели проходной барьер по биологии. Этот предмет абитуриенты сдали успешно.

На 5 баллов по сравнению с прошлым годом вырос "порог" с английского, немецкого, немецкого и испанского языков. Из всех других дисциплин "порог" уменьшили на 1 балл.

В прошлом году 511 146 человек обратились в университеты с заявлениями. Из них на бакалавра - 220 573 человека, на магистра - 161 350, на младшего специалиста - 129 223.

Автор: Елена КАПНИК
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