"Тайфуны" вместо "Градов": в Украине испытали новые реактивные снаряды

На государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках масштабного ракетного тестирования проходит второй этап предварительных испытаний отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1" на максимальную дальность.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

На полигоне испытали боеприпасы калибра 122 мм на замену реактивным снарядам "Град". Украинский образец, по заявлению производителя, имеет улучшенные характеристики.

Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впечатляющие кадры: испытали украинскую ракету

Последовательная реализация украинской ракетной программы продолжается при активном участии специалистов Вооруженных Сил Украины, говорится в сообщении.

В Украине провели 2-дневные испытания мобильного смотрового 3D-радиолокатора 90К6Е отечественного производства.