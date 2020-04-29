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среда, 29 апреля 2020 16:19

"Тайфуны" вместо "Градов": в Украине испытали новые реактивные снаряды
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На государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках масштабного ракетного тестирования проходит второй этап предварительных испытаний отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1" на максимальную дальность.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

На полигоне испытали боеприпасы калибра 122 мм на замену реактивным снарядам "Град". Украинский образец, по заявлению производителя, имеет улучшенные характеристики.

Новые реактивные снаряды "Тайфун-1" лучше, чем "Грады"
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ
Новые реактивные снаряды "Тайфун-1" лучше, чем "Грады"
Новые реактивные снаряды "Тайфун-1" лучше, чем "Грады"
Новые реактивные снаряды "Тайфун-1" лучше, чем "Грады"
Новые реактивные снаряды "Тайфун-1" лучше, чем "Грады"

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Последовательная реализация украинской ракетной программы продолжается при активном участии специалистов Вооруженных Сил Украины, говорится в сообщении.

В Украине провели 2-дневные испытания мобильного смотрового 3D-радиолокатора 90К6Е отечественного производства.

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Дата
29
апреля

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