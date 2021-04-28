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среда, 28 апреля 2021 11:09

Стартовало строительство космодрома

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28 апреля 1955 года началось строительство первого и самого большого в мире космодрома Байконур. Он расположен в Казахстане.

В мае 1955-го с Байконура запустили ракету Р-7, а в 1961 году - космический корабль "Восток-1", который пилотировал Юрий Гагарин. В 1994 году космодром арендовала Россия.

Автор: wikipedia.org
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До 2009 года российские военные покинули космодром Байконур и его передали Роскосмосу. Осталось лишь несколько военных частей, которые способствуют запускам спутников оборонного назначения.

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Ночью 6 августа 2019 года состоялся последний запуск ракеты-носителя "Протон-М" с российским военным спутником. Российское министерство обороны решило перенести все запуски ракет-носителей. В феврале 2019-го начальник штаба, первый заместитель командующего космическими войсками ВКС России Игорь Морозов анонсировал завершение использования Байконура.

С 2020-го по 2040 год с Байконура будут запускать автоматические космические аппараты. Сегодня Казахстан прорабатывает вопрос самостоятельной эксплуатации Байконура после окончательного переноса стартов в Амурскую область и прекращения аренды космодрома Российской Федерацией.

27 апреля 2005 года первый полет совершил Airbus A380. Это самый большой серийный пассажирский самолет в мире, который создал концерн Airbus SAS. Презентация состоялась 18 января 2005-го в Тулузе. Разработка проекта обошлась Airbus примерно в €12 млрд.

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Дата
28
апреля

Стартовало строительство космодрома

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