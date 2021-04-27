Самый большой пассажирский самолет вылетел в рейс

27 апреля 2005 года первый полет совершил Airbus A380. Это самый большой серийный пассажирский самолет в мире, который создал концерн Airbus SAS.

Презентация состоялась 18 января 2005-го в Тулузе. Разработка проекта обошлась Airbus примерно в €12 млрд.

Автор: wikipedia.org Самый большой пассажирский самолет мира совершил первый полет

25 октября 2007 года А380 совершил первый коммерческий рейс. Он вылетел из Сингапура, а затем благополучно приземлился в Сиднее. Самолет провел в небе 7,5 ч.

В 2020-м из-за значительных эксплуатационных расходов и пандемии коронавируса компания Air France отказалась от использования большого пассажирского самолета Airbus A380, заменив его на Airbus А350. Ранее компания планировала использовать самолет до 2022 года.

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Последний полет А380 совершил 26 июня 2020 года, а решение об отказе от эксплуатации приняли еще в марте. Вместо этих больших самолетов авиакомпания закажет 30 широкофюзеляжных самолетов А350-900 и 40 самолетов A330-900.

Первым самолетом, на котором люди смогли оторваться от земли и совершить горизонтальный полет, стал "Флаер". Его построили братья Орвилл и Уилбер Райты в США. Первый полет самолета в истории человечества совершили 17 декабря 1903 года. "Флаер" продержался в воздухе 59 с и пролетел 260 м.