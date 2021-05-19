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среда, 19 мая 2021 07:45

Создали первую в мире вакцину от астмы

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Создали первую в мире вакцину от астмы
Экспериментальная вакцина сочетает рекомбинантные цитокины с белком-носителем. Фото: pixabay.com

Экспериментальную вакцину от астмы, которую до сих пор тестировали только на животных, намерены испытать на людях.

Новое исследование ученых Тулузского института инфекционных и воспалительных заболеваний во Франции позволит в будущем успешно лечить хронические заболевания легких, пишет Nature Communications. Оказалось, что дупилумаб — моноклональные антитела, которые используются при лечении экземы, также эффективно облегчают симптомы тяжелой астмы.

"Хотя лечение дупилумабом и другими моноклональными антителами может смягчить симптомы, они дорогие и требуют постоянных инъекций, тогда как вакцина, которая достигает тех же результатов, может обеспечить рентабельные терапевтические эффекты в долгосрочной перспективе", - говорится в публикации.

Совместно разработанная командами Infinity, Института Пастера в Париже и французской биотехнологической компании Neovacs, экспериментальная вакцина сочетает рекомбинантные цитокины с белком-носителем. У 90% мышей, которым был введен прототип вакцины, обнаружили антитела, способные нейтрализовать аллергические реакции хронической астмы через шесть недель после инъекции, при этом защита длилась до года, после чего у 60% животных по-прежнему наблюдались высокие уровни антител.

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Согнутый человек с опущенной головой чаще всего имеет плохое зрение, склонность к частым бронхитам или астме. Неправильная осанка может быть следствием плохого примера родителей, людей, которые повлияли на формирование личности, проблем со здоровьем, наследственности.

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