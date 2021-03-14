Сотни рабочих завода Tesla заразились коронавирусом

Об очаге распространения Covid-19 на новом производстве Tesla было известно практически сразу после его открытия. Фото: flickr

Несколько сотен рабочих завода Tesla в городе Фримонт, штат Калифорния, заразились коронавируса после того, как глава компании, миллиардер Маск возобновил работу предприятия вопреки ограничениям власти.

Об очаге распространения Covid-19 на новом производстве Tesla было известно практически сразу после его открытия. Однако сначала власть не публиковала точные цифры, ссылаясь на закон о защите персональных данных, пишет The Washington Post со ссылкой на данные местного департамента здравоохранения.

Сайт PlainSite, занимающейся раскрытием информации, получил документ, из которого следует, что в мае прошлого года сразу после открытия завода на нем обнаружили почти десять больных. Их количество продолжает расти, в декабре количество инфицированных достигло 125 человек. Однако вводить карантин не стали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маск рассказал, почему его космический корабль взорвался после посадки

Всего с мая по декабрь 2020 году на заводе было выявлено почти 450 случаев инфицирования коронавируса. На предприятии работает почти 10 000 человек.

В апреле, когда в Калифорнии и других американских штатах ввели санитарные ограничения в связи с пандемией, Маск подверг действия власти резкой критике. Глава Tesla неоднократно выражал сомнение в опасности коронавирусной инфекции. В марте он назвал панику вокруг пандемии "тупостью", а в апреле сравнил введен в США карантин с фашизмом и потребовал "вернуть людям их чертову свободу".

Инвестор Tesla подал иск против главы компании Илона Маска из-за его "неосторожных" твитов.