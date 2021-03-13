Илона Маска тянут в суд

На Илона Маска подали в суд. Фото: Reuters

Инвестор Tesla подал иск против главы компании Илона Маска из-за его "неосторожных" твитов.

Инвестор заявил, что своими "беспорядочными" твитами Маск подвергает компанию рискам, а также нарушает условия соглашения, заключенного ранее с комиссией по ценным бумагам США (SEC), по которому он должен предварительно согласовывать свои действия в соцсетях, пишет Reuters.

Заявитель также подал иск к совету директоров Tesla обвинив его членов в том, что они не могут контролировать поведение Маска в интернете.

В качестве примера истец привел твит Маска от 1 мая 2020 года: "Цена акций Tesla, на мой взгляд, слишком высока". В тот день стоимость компании Tesla упала примерно на $15 миллиардов.

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В 2020 году акции Tesla выросли почти на 700%, а Илон Маск стал богатейшим человеком в мире.

Дочерняя компания Tesla тайно строит огромную аккумуляторную батарею в штате Техас. Ее мощность - более 100 МВт. Такая батарея могла бы обеспечить энергией около 20 тысяч домов в жаркий летний день, передает "РБК-Украина". Рабочие на объекте держат оборудования в секрете и не допускают посторонних. Однако логотип Tesla можно было увидеть на каске рабочего, а официальные документы помогли подтвердить роль компании.