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воскресенье, 09 мая 2021 11:30

Состоялся первый полет вертолета-крана S-64

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9 мая 1962 года состоялся первый полет в США вертолета-крана S-64, который создал авиаконструктор украинского происхождения Игорь Сикорский. Это тяжелый транспортное средство США.

Прототипом вертолета-крана стал опытный вертолет Сикорского S-60, который имел поршневые двигатели. Вскоре стала очевидной необходимость создания машины с более мощной силовой установкой и лучшими характеристиками.

Автор: wikipedia.org
  Вертолет-кран S-64 впервые поднялся в небо
Вертолет-кран S-64 впервые поднялся в небо

Первый полет S-64 Skycrane состоялся 9 мая 1962 года. Его оснастили двумя газотурбинными двигателями. Вертолет спроектировали по модульной схеме. Такая конструкция позволяла подвешивать на вертолет различные варианты платформ. Например, транспортные грузопассажирские кабины, негабаритные грузы или контейнеры.

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S-64 мог перевозить грузы на внешней подвеске. Мощная гидравлическая лебедка позволяла подбирать грузы на режиме зависания. Такие характеристики вполне устроили военных заказчиков.

Армия США приобрела 105 вертолетов, присвоив им обозначение CH-54. Их использовали в ходе боевых действий во Вьетнаме, в частности для эвакуации поврежденных самолетов. Со временем их заменили транспортными вертолетами Boeing CH-47 Chinook.

6 мая 2021 года прототип пилотируемого космического корабля Starship американской частной компании Илона Маска SpaceX успешно осуществил испытательный полет на суборбитальную высоту. Starship SN15 запустили с космодрома Boca Chica в штате Техас. После повторного запуска двигателей аппарат вернулся в вертикальное положение и совершил мягкую посадку на стартовой площадке.

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Дата
09
мая

Состоялся первый полет вертолета-крана S-64

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