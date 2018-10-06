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суббота, 06 октября 2018 15:02

Сообщили, когда математика станет обязательным предметом ГНА

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Сообщили, когда математика станет обязательным предметом ГНА
Норма начнет действовать с 2021-го. Фото: sch9.org

Государственная итоговая аттестация по математике станет обязательным для выпускников школ с 2021-го.

Такое решение приняла коллегия Минобразования.

Аттестация будет состоять из двух уровней сложности: академический и профильный.

Если выпускник школы не сможет успешно пройти ГНА, он не получит полное общее среднее образование.

Причина такого решения - плохие результаты нынешнего тестирования и неутешительная динамика последних лет. 10% участников ВНО вообще не преодолели проходной барьер. Математика стала наименее успешным предметом в ВНО-2018.

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Украинский центр оценивания качества образования до октября следующего года опубликует для общего ознакомления демонстрационные образцы заданий по математике.

В следующем году внешнее независимое оценивание будет проходить с 20 мая по 12 июля. Регистрация на основную сессию начнется 5 февраля и закончится 25 марта 2019-го.

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