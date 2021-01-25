Собирает урожай с человеческой скоростью: создали робота, который помогает фермерам

Искусственный интеллект определяет, созрел ли фрукт для сбора, по цвету и другим параметрам. Фото: pixabay

В Японии создали робота, чтобы помочь фермерам, которые выращивают фрукты.

Робот имеет искусственный интеллект и может собирать яблоки или груши так же, как это делают люди, сообщает NHK.

Машина имеет 3 "пальца", которыми берет фрукт. Робот установлен на автономном гольфкаре.

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Искусственный интеллект определяет, созрел ли фрукт для сбора, по цвету и другим параметрам. На то, чтобы собрать 1 фрукт, робот тратит примерно 11 с. - почти как человек.

Один из специалистов Национальной организации сельскохозяйственных и продовольственных исследований хочет усовершенствовать этого работа, чтобы снизить нагрузку на фермеров. Он надеется, что сельским хозяйством заинтересуется больше молодежи, поскольку фермеры, которые выращивают фрукты, стареют, а рабочих рук не хватает.

В Samsung начали работу над разработкой робота, который потенциально сможет помогать в домашних делах. Робота назвали Bot Handy и его "научат", как убирать в квартире, накрывать на стол и даже как правильно подавать и разливать вино.