Собирает урожай с человеческой скоростью: создали робота, который помогает фермерам

В Японии создали робота, чтобы помочь фермерам, которые выращивают фрукты.
Робот имеет искусственный интеллект и может собирать яблоки или груши так же, как это делают люди, сообщает NHK.
Машина имеет 3 "пальца", которыми берет фрукт. Робот установлен на автономном гольфкаре.
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Искусственный интеллект определяет, созрел ли фрукт для сбора, по цвету и другим параметрам. На то, чтобы собрать 1 фрукт, робот тратит примерно 11 с. - почти как человек.
Один из специалистов Национальной организации сельскохозяйственных и продовольственных исследований хочет усовершенствовать этого работа, чтобы снизить нагрузку на фермеров. Он надеется, что сельским хозяйством заинтересуется больше молодежи, поскольку фермеры, которые выращивают фрукты, стареют, а рабочих рук не хватает.
В Samsung начали работу над разработкой робота, который потенциально сможет помогать в домашних делах. Робота назвали Bot Handy и его "научат", как убирать в квартире, накрывать на стол и даже как правильно подавать и разливать вино.
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