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вторник, 12 января 2021 13:27

Будет накрывать на стол и разливать вино: Samsung создает робота

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Будет накрывать на стол и разливать вино: Samsung создает робота
Создатели задумали, что робот сможет распознавать объекты благодаря камере и искусственному интеллекту. Фото: pixabay

В Samsung начали работу над разработкой робота, который потенциально сможет помогать в домашних делах.

Робота назвали Bot Handy и его "научат", как убирать в квартире, накрывать на стол и даже как правильно подавать и разливать вино, пишет The Verge.

Создатели задумали, что робот сможет распознавать объекты благодаря камере и искусственному интеллекту. Тогда он предварительно будет их анализировать и выполнять определенные действия.

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Робот будет иметь двое "глаз" и "руку", которая сможет сгибаться в 3 местах. Чтобы получать предметы из верхних полок - "домашний помощник" будет вставать на цыпочки.

Samsung уже назвала Bot Handy "дополнительной рукой в ​​доме". Сколько будет стоить такая новинка пока что неизвестно.

Инженерная компания с роботехники Boston Dynamics опубликовала в сети новогоднее видео, на котором роботы танцуют под песню Do You Love Me. Ролик появился на YouTube-канале компании.

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