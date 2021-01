Будет накрывать на стол и разливать вино: Samsung создает робота

В Samsung начали работу над разработкой робота, который потенциально сможет помогать в домашних делах.

Робота назвали Bot Handy и его "научат", как убирать в квартире, накрывать на стол и даже как правильно подавать и разливать вино, пишет The Verge.

Создатели задумали, что робот сможет распознавать объекты благодаря камере и искусственному интеллекту. Тогда он предварительно будет их анализировать и выполнять определенные действия.

Робот будет иметь двое "глаз" и "руку", которая сможет сгибаться в 3 местах. Чтобы получать предметы из верхних полок - "домашний помощник" будет вставать на цыпочки.

Samsung уже назвала Bot Handy "дополнительной рукой в ​​доме". Сколько будет стоить такая новинка пока что неизвестно.

