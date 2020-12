Работы Boston Dynamics впервые танцевали вместе до Нового года

Роботы станцевали под музыку. Фото: ukr.medi

Инженерная компания с роботехники Boston Dynamics опубликовала в сети новогоднее видео, на котором роботы танцуют под песню Do You Love Me.

Ролик появился на YouTube-канале компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Студентка создала самую маленькую новогоднюю ёлку в мире

На видео в центре внимания 2 человекоподобные роботы Atlas. Они выполняли согласованные движения.

"Вся наша команда собралась, чтобы отпраздновать начало года, который, как мы надеемся, будет более счастливый", - говорится в описании к видео.

Flightradar, сервис отслеживания авиации, начал транслировать маршрут Санта-Клауса.