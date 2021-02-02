Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео

 
Ексклюзивы
1/5
Реформа СБУ приближает к НАТО
Реформа СБУ приближает к НАТО
Просмотров: 117
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Просмотров: 405
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Просмотров: 531
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Просмотров: 675
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Просмотров: 4203
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Просмотров: 963
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Просмотров: 1539
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 288
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 2205
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 23148
Фото
Все фото
24
7
4
5
11
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Одна и та же ракета Маска восьмой раз доставила на орбиту микроспутники
Одна и та же ракета Маска восьмой раз доставила на орбиту микроспутники
Разработали дрон с необычными крыльями
Разработали дрон с необычными крыльями
Samsung презентовал линейку Galaxy S21: цена и характеристики
Samsung презентовал линейку Galaxy S21: цена и характеристики
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Видео
Все видео
Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео
Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео
Маск устроит еще одно феерическое космическое шоу
Маск устроит еще одно феерическое космическое шоу
Маск показал процесс сборки аккумуляторов Tesla
Маск показал процесс сборки аккумуляторов Tesla
Рассекретили дату долгожданного анонса нового устройства Apple
Рассекретили дату долгожданного анонса нового устройства Apple
Создали водяной счетчик нового типа с приложением на смартфон
Создали водяной счетчик нового типа с приложением на смартфон
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 3159
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 594
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1431
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 513
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 243
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 февраля 2021
Просмотров: 189
Самотній Ібрагімович
– Поважаю "Аталанту". Але це неправильно, що вони грають у Лізі чемпіонів, а ми – ні, – каже нападник "Мілана" Златан ...
вторник, 02 февраля 2021 11:19

Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео

  Комментировать
Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео
Spot получил новое программное обеспечение, которое координирует его возможности. Фото: NASA

Автономный робот-собака Spot производства американской Boston Dynamics теперь может убирать, открывать двери и сажать цветы с помощью механической руки.

Компания обнародовала видео, на котором робот демонстрирует новые возможности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грыжу удалили с помощью робота-хирурга

"Когда у Spot появилась рука, он может выполнять мобильные манипуляции. Находить и собирать предметы или мусор, ухаживать за садом, убирать, открывать двери и управлять различными клапанами", — говорится в сообщении.

Spot получил новое программное обеспечение, которое координирует его возможности, а мобильное приложение позволяет пользователям удаленно управлять роботом с помощью планшета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В NASA отправят собак-роботов исследовать Марс

В Великобритании разработчик мобильных приложений сделал предложение любимой с помощью робота. Дата предстоящей свадьбы будет зависеть от ситуации с пандемией. Пара надеется, что робот также доставит им обручальные кольца к алтарю.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
февраля

Неповторимый спектакль. Королеву похоронили в свадебном наряде

"Духи от тебя и шоколадные конфеты получил, чудачка ты моя родная" - опубликовали последнее письмо Евгения Плужника к жене

Основателя нового жанра украинской литературы расстреляли

В ДТП погиб Кузьма Скрябин

Назвали процедуру для восстановления после паралича

Итальянский боксер сделал предложение возлюбленной после поражения нокаутом

Застрелился командир, который попал в окружение

Голливудский фильм основал праздник

Самое читаемое
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
16
 Просмотров: 43347
Звезда &quot;95 Квартала&quot; показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
10
 Просмотров: 29781
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды Просмотров: 12924
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
5
 Просмотров: 9180
Гороскоп на 1-7 февраля: с каких неожиданностей начнется последний месяц зимы
Гороскоп на 1-7 февраля: с каких неожиданностей начнется последний месяц зимы
 Просмотров: 8226
Техника
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
24
 Просмотров: 1539
Изобрели новый способ лечить близорукость
Изобрели новый способ лечить близорукость Просмотров: 954
Как перенести переписку с WhatsApp в Telegram
Как перенести переписку с WhatsApp в Telegram Просмотров: 72
Apple меняет политику конфиденциальности
Apple меняет политику конфиденциальности Просмотров: 72
В Apple iPhone 12 признали вредным для сердечников
В Apple iPhone 12 признали вредным для сердечников Просмотров: 189
Больше всего комментируют
4
"Повторяет российскую методичку?" - Зеленский получил критику за сравнение двух Майданов со штурмом Капитолия
2
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
2
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
2
Дубинский отреагировал на свое исключение из фракции
Голосов: 25
Голосование Чего достигнут "Динамо" и "Шахтёр" в Лиге Европы 2020/21?
  • 1) 1/16 фіналу
  • 2) 1/8 фіналу
  • 3) 1/4 фіналу
  • 4) 1/2 фіналу
  • 5) финал
  • 6) выигрыш турнира
Просмотреть