Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео

Spot получил новое программное обеспечение, которое координирует его возможности. Фото: NASA

Автономный робот-собака Spot производства американской Boston Dynamics теперь может убирать, открывать двери и сажать цветы с помощью механической руки.

Компания обнародовала видео, на котором робот демонстрирует новые возможности.

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"Когда у Spot появилась рука, он может выполнять мобильные манипуляции. Находить и собирать предметы или мусор, ухаживать за садом, убирать, открывать двери и управлять различными клапанами", — говорится в сообщении.

Spot получил новое программное обеспечение, которое координирует его возможности, а мобильное приложение позволяет пользователям удаленно управлять роботом с помощью планшета.

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В Великобритании разработчик мобильных приложений сделал предложение любимой с помощью робота. Дата предстоящей свадьбы будет зависеть от ситуации с пандемией. Пара надеется, что робот также доставит им обручальные кольца к алтарю.