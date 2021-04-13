В национальном парке Денали, который расположен в штате Аляска, начал двигаться ледник. Скорость оказалась в 50-100 раз выше обычной.

Пилот, пролетавший над парком Денали, обнаружил необычный рельеф вокруг ледника Малдроу и сфотографировал неровный ландшафт. Используя подсказку пилота, Служба национальных парков подтвердила, что ледник переживает ледниковый всплеск, сообщает НВ.

Автор: Chris Palm Скорость впечатляет: начал перемещаться ледник

"Ледниковые всплески — действительно странные явления. Это те вещи, которые захватывали гляциологов течение десятилетий", — сказал Джонни Кингслейк, доцент кафедры экологических наук Колумбийского университета

Некоторые ледники, которые сгруппированы в определенных географических областях, таких как Аляска и части Тибета, испытывают циклические периоды, когда они движутся гораздо быстрее. Эти периоды известны как сердж, в общих чертах определяют как период, когда ледник набирает скорость, которая в 10 раз превышает его обычную.

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"Все это течет очень медленно, а потом внезапно ускоряется. Это может привести к истончению ледника на больших высотах. Впоследствии лед сползает на более низкие высоты", — пояснил Кингслейк.

Последний раз, когда ледник Малдроу двигался, в 1950-х годах, он переместился на 4 мили за несколько месяцев. Служба национальных парков предупредила, что ледник Малдроу, который служит маршрутом для альпинистов на Денали, больше не может быть проходным для почти 1000 человек. В этом году они подписались на восхождение на Денали.

Эксперты заявили, что этот конкретный нагон на леднике Малдроу, вероятно, не связанный с изменением климата. Геологические данные свидетельствуют о том, что в прошлом на леднике Малдроу фиксировали сердж примерно каждые 50 лет.

Недавние исследования показали, что талая вода могла сыграть роль в создании ледниковых волн в некоторых областях. В 2002 году ледник в России преодолел 17,7 км за 6 мин., достигнув скорости 241,4 км/ч, когда он врезался в деревню и унес жизни 100 человек. Это событие было новым типом поведения ледника и получило название "поток ледникового мусора".

В 2016 году 2 ледника в Тибете проявили сходные признаки, но затем обрушились. Позже ученые частично связали тибетский коллапс частично с изменением климата.

Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) удалось сделать фотографию синих песчаных дюн на Марсе. Их обнаружили в северном районе планеты. На соответствующей территории температура может опускаться до -100°C. Песчаные дюны на Марсе охватывают территорию размером с американский штат Техас, около 695 662 кв. км. На фотографии можно увидеть территорию шириной 30,6 км.