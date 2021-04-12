Ученые превратили паутину в музыку

Пауки используют вибрации на паутине, чтобы чувствовать окружающий мир / Getty Images

Вскоре люди смогут послушать пауков - их "музыку" из паутины.

Ученые Массачусетского технологического института говорят, что пауки используют вибрации на своих паутинах, чтобы чувствовать окружающий мир. И исследователи научились превращать паутину в звук. Об этом пишет Daily Star.

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Ученые перевели структуру паутины в музыку. Их эксперименты также могут помочь в разработке 3D-принтеров, которые создают сложную микроэлектронику, чтобы научиться коммуницировать с пауками.

Исследователи сканировали и превращали паутину в музыку, прикрепляя ноты к каждой нити. По их словам, это может дать им ценные новые возможности взглянуть на другие экспериментальные области.

"Пауки живут в среде вибрирующих струн. Они не очень хорошо видят, поэтому ощущают мир посредством вибраций, которые имеют разные частоты. Паутины могут стать новым источником музыкального вдохновения, которое сильно отличается от обычного человеческого опыта. Звуки нашего, похожего на арфу инструмента, изменяются во время процесса, отражая, как паук строит паутину. Можем исследовать временную последовательность плетения паутины в форме звука", - говорит руководитель исследования, доктор Маркус Бюлер.

Для исследования ученые сканировали паутину с помощью лазера, чтобы получить двухмерное поперечное сечение. Затем присвоили различные частоты звука нитям паутины, создав "ноты" для мелодий. Впоследствии создали инструмент, похожий на арфу, и сыграли музыку паутины в нескольких живых выступлениях по всему миру.

Ученые пытаются теперь создать инструмент, с помощью которого могли бы говорить с пауками.