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среда, 06 мая 2020 12:34

Сколько украинцев пользуются приложением "Дія"

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Сколько украинцев пользуются приложением &quot;Дія&quot;
3 млн пользователей скачали приложение "Дія". Фото: "Дія" в Facebook

Мобильное приложение "Дія" работает в Украине уже три месяца.

Его скачали 3 млн пользователей, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на странице в Facebook.

По его словам, специалисты также нашли определенные проблемы.

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"Есть ряд проблем, которые мы раскрыли: качество данных в реестрах - раньше на базах зарабатывали, теперь мы верифицируем данные в них; некомпетентность и медлительность чиновников, отсутствие желания отходить от кормушки - в технологическом бардаке удобно изменять данные в реестрах. Поэтому каждый день встречаем кейсы, когда у кого-то не отображается то, чем он владеет, а какой-то госорган/бизнес не принимает электронный документ. Путь цифровой трансформации небыстрый", - написал он.

При этом вице-премьер отметил, что сейчас Минцифры имеет "многое в бета-тесте, "на выходе", и в активных процессах".

Сайт и приложение "Дія" является единственным государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.

Министерство цифровой трансформации запустило "кабинет гражданина" на портале государственных услуг "Дія". Теперь пользователь может посмотреть, какой недвижимостью владеет, узнать о собственных электронных документах в государственных реестрах, информацию об авто, участках земли, бизнесе.

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