На портале "Дія" запустили кабинет гражданина

Автор: Михаил Федоров Пример кабинета гражданина

Министерство цифровой трансформации запустило "кабинет гражданина" на портале государственных услуг "Дія".

Об этом в Telegram сообщил глава ведомства Михаил Федоров.

Теперь пользователь может посмотреть, какой недвижимостью владеет, узнать о собственных электронных документах в государственных реестрах, информацию об авто, участках земли, бизнесе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приложение "Дія": все, что нужно знать (инструкция)

"Если, например, вы владеете квартирой, но данные о ней не отражены в кабинете, это означает, что ее нет в электронном реестре. А право собственности есть только в бумажном виде - в архиве, - говорит Федоров. - Отсутствие данных в реестре - это риски рейдерства и потери прав собственности, если что-то случится с архивом".

По его словам, список данных будут постепенно расширять.

Министерство цифровой трансформации запустило сайт государственной IT-компании "Дія".