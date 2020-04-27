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понедельник, 27 апреля 2020 13:42

На портале "Дія" запустили кабинет гражданина

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Автор: Михаил Федоров
  Пример кабинета гражданина
Пример кабинета гражданина

Министерство цифровой трансформации запустило "кабинет гражданина" на портале государственных услуг "Дія".

Об этом в Telegram сообщил глава ведомства Михаил Федоров.

Теперь пользователь может посмотреть, какой недвижимостью владеет, узнать о собственных электронных документах в государственных реестрах, информацию об авто, участках земли, бизнесе.

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"Если, например, вы владеете квартирой, но данные о ней не отражены в кабинете, это означает, что ее нет в электронном реестре. А право собственности есть только в бумажном виде - в архиве, - говорит Федоров. - Отсутствие данных в реестре - это риски рейдерства и потери прав собственности, если что-то случится с архивом".

По его словам, список данных будут постепенно расширять.

Министерство цифровой трансформации запустило сайт государственной IT-компании "Дія".

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