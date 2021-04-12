Сколько будет стоить путешествие на первой в мире атомной яхте фото: Bloomberg

Iddes Yachts показала концепт тристаметровой безотходной научно-исследовательской яхты Earth 300. Она работает на ядерном реакторе.

Глава компании Аарон Оливер сообщил, что 10 дней путешествия на такой яхте будет стоить $3 млн, примерно 83 млн 339 тыс. грн, сообщает Bloomberg.

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За эту цену побывать в экотуре смогут миллиардеры. Места на судне предусмотрены также для ученых, исследователей, студентов и художников. Для них тур будет стоить дешевле.

На борту построят 22 лаборатории со вместимостью 160 человек. На проектирование яхты потратили 6 лет. Это стоило компании $5 млн, примерно 139 млн 383 тыс. грн.

Турция на 2023 год запланировала старт своей собственной лунной миссии. Компания Delta V Space Technologies Inc разработала для этого гибридную ракету и беспилотный аппарат.