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пятница, 09 апреля 2021 12:11

Компания украинского бизнесмена создаст "космический грузовик"

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Компания с украинскими корнями Firefly Aerospace будет разрабатывать космический аппарат Space Utility Vehicle на электрической тяге. Он сможет перемещать грузы в космосе и доставлять их на лунную орбиту.

Автор: Firefly Aerospace
  Компания украинского бизнесмена создаст "космический грузовик"
Компания украинского бизнесмена создаст "космический грузовик"

"Космический тягач" сможет доставлять грузы на орбиты. NASA привлекло компанию Firefly Aerospace к разработке в рамках программы Small Business Innovation Research, сообщает НВ.

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SUV от Firefly Aerospace станет звеном между ракетой Firefly Alpha и лунным модулем Blue Ghost, формируя полную цепочку доставки груза с Земли на Луну для задач NASA. Компания называет это решение уникальным для комической индустрии. Это станет первой подобной цепью доставки грузов, в которой участвует только 1 компания.

Космический аппарат оснастят электродвигателями на солнечных батареях, а между орбитами он сможет перемещать до 500 кг груза. Также он сможет предоставить платформу для тех грузов, которые требуют дополнительного питания или связи.

Firefly Aerospace — частная аэрокосмическая компания со штаб-квартирой в Остине. Она разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска малых спутников в космос.

В апреле 2017 года компания заявила о банкротстве и ее выкупил украинский предприниматель Максимом Поляков. Он перезапустил компанию под новым названием Firefly Aerospace.

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Дата
09
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