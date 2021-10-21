Сильные и слабые стороны нового флагмана в линейке iPhone

Минимальная память 13-го iPhone - 128 гигабайт

Уже прошло некоторое время после появления последнего продукта Apple в сегменте смартфонов на нашем рынке, но многие пользователи до сих пор не знают, стоит ли брать себе флагманскую модель iPhone.

Действительно, вопрос актуальный и объяснимый, ведь на 13 Айфон цена не самая маленькая, а от прошлой версии iPhone он внешне почти не отличается. Но, может, у него все же есть сильные стороны, за которые захочется переплатить? Сравним 12 и 13 версии по ряду параметров:

· Внешний вид

· Начинка

· Камера

Внешний вид

Сразу скажем, внешний вид нового iPhone 13 – это не его сильная сторона, особенно если вы хотите, чтобы новинка была заметна издалека. И тринадцатый, и двенадцатый iPhone практически идентичны, и если мы говорим о стандартной версии, а не о Mini, то внешние отличия будут заметны только при близком рассмотрении. Уменьшенная "бровь", например, в стандартной версии устройства практически не бросается в глаза, как не бросается в глаза чуть-чуть утолщенный корпус 13-го iPhone.

Камера

Расположение камер на задней части корпуса – это наиболее заметное визуальное изменение, но оно продиктовано не только "дизайнерскими идеями". Блоки камер находятся на новых местах еще и потому, что они изменились технически. Например, видео стало сниматься более стабильно, даже если у вас дрожат руки. Такая функция была и у моделей прошлой 12-ой серии, но только у "профессиональных".

Появилось несколько новых функций, нацеленных, в первую очередь на тех, кто хочет много снимать, но не желает разбираться в тонкостях настроек, которые знают только операторы-профи. Чего стоит только "Кинематографический режим", позволяющий снимать шедевры одним нажатием кнопки. Кроме того, новый телефон стал лучше снимать в сумерках, а цвета на фото стали более естественными.

Начинка

Если внешний вид у 13-ого Айфона остался почти таким же, как и у прошлой версии, то начинка обновилась. Например, у нового флагмана появился новый процессор А15, который сделал устройство чуть быстрее. Как отмечают специалисты, ресурсов нового чипа хватит на несколько лет, чтобы справляться с любыми приложениями и играми. Загрузить его полностью рядовому пользователю с базовым набором приложений вряд ли удастся.

Вырос и запас памяти в физическом хранилище устройства. Производитель отказался от версии с 64 гигабайтами памяти, предлагая 128 гигабайт взамен. У "профессиональных" версий новой линейки хранилища могут быть еще больше.