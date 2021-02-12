Стоимость смартфона - $ 245 Фото: tehnot.com

Южнокорейская компания Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy A12.

Смартфон с 6,5-дюймовым дисплеем имеет пять камер: на передней стороне - селфикамера на 8 Мп, сзади - еще четыре (48 Мп, 5 Мп и две по 2 Мп), пишет Yonhap. Батарея у смартфона мощностью 5000 мАч. Операционная память - 3 Гб, внутренняя - 32 Гб.

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Стоимость смартфона - $ 245.

Отмечается, что после запуска новой флагманской серии Galaxy S21 в прошлом месяце, Samsung представляет бюджетные новые смартфоны, чтобы дать дополнительный стимул для продаж, которые подверглись проблемам в прошлом году.

Вместе со смартфонами линейки Galaxy S, компания Samsung представила новый девайс. Это умный брелок Galaxy Smart Tag. Это крошечное устройство, размером 2х2 см. Он синхронизируется со смартфоном с помощью SmartThings Find и позволяет быстро и легко найти совместимые устройства Galaxy.