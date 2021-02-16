Самая дорогая лодка в мире совершила кругосветное путешествие фото: wikipedia.org

16 февраля 1960-го подводная лодка USS Triton начинает операцию Sandblast - 1-е кругосветное путешествие под водой.

USS Triton - единственная американская подводная лодка с 2 ядерными реакторами. Ее проектировали как подводную лодку радиолокационного дозора. Потом ее переоборудовали в многоцелевую. 1959 года USS Triton была самой большой и самой дорогой подводной лодкой в ​​мире. Ее стоимость составила $109 млн, примерно 3 млрд грн.

Во время своего испытательного плавания лодка USS Triton впервые в мире совершила подводное кругосветное путешествие. Плавание проходило по маршруту 1-го кругосветного плавания Фернана Магеллана.

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24 февраля 1960-го лодка прибыла к скалам Святых Петра и Павла, откуда началось историческое плавание. Потом она направилась к мысу Горн, обогнула границу Южной Америки и пересекла Тихий океан. Миновав Филиппины и Индонезию, лодка пересекла Индийский океан, обогнула мыс Доброй Надежды и 10 апреля вернулся к исходной точке путешествия.

Кругосветное плавание лодки повысило международный престиж США и продемонстрировало высокую подводную скорость атомных подводных лодок 1-го поколения. За это плавание USS Triton удостоили награды президента, а офицер Эдвард Бич получил орден "Легион почета" от американского военного и государственного деятеля Дуайта Эйзенхауэра.

1-ю в мире атомную подводную лодку "Наутилус" спустили на воду 21 января 1954 года. Ее ввели в состав флота в сентябре того же года, потому что 1-й запуск ее реактора состоялся через 3 месяца, а отчаливание еще позже.