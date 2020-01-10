Вода разлагается на молекулы и исчезает. Фото: "Вести"

С поверхности Марса начала исчезать вода.

Изменения зафиксировал зонд Trace Gas Orbiter, сообщает The Independent.

Вода исчезает от того, что солнечный свет и химические реакции превращают молекулы воды в атомы водорода и кислорода. Слабая гравитация Марса не может удержать новые молекулы, и они поднимаются на высоту более 80 км.

Сейчас атмосфера Марса содержит в 100 раз больше водяного пара, чем позволяет его температура. Марс может потерять свою воду быстрее, чем считалось ранее.

Новое открытие даст ключ к лучшему пониманию природы Марса и поиска жизни там, считают ученые. Оно поможет определить шансы человечества переехать на Марс.

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Исследования показывают, что когда-то планета была покрыта водой, но резко начала ее терять. Сейчас климат Марса в основном сухой. Вода замерзает в кратерах.

Европейское космическое агентство опубликовало снимок кратера на Марсе, который заполняет лед. Соответствующее изображение сделал аппарат Trace Gas Orbiter 26 октября.