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среда, 14 апреля 2021 16:00

Ровненские школьники возвращаются к очному обучению

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Ровненские школьники возвращаются к очному обучению
Ровненские школьники возвращаются к очному обучению фото: nus.org.ua

19 апреля школьники 5-11 классов с Ровно вернутся к очному учебному процессу. Соответствующее решение приняли во время комиссии ТЭБ и ЧС.

Школам эстетического воспитания и учреждениям клубного типа позволили осуществлять учебный процесс в полном объеме, сообщает пресс-служба Ровненского городского совета.

"Получали массовые обращения от родителей по поводу восстановления очного обучения для старшеклассников, а также от творческих коллективов, которые просят возобновить проведение репетиций. Речь не идет о проведении массовых мероприятий или выступлений, но дети должны восстановить свое обучение. В то же время усиливаем контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий и продолжим ежедневный мониторинг в учебных заведениях города", - сказала заместительница городского председателя Ровно Марина Кузмичова.

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13 апреля Верховная Рада Украины приняла закон № 5014. В соответствии с ним ученики, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2021 году, не будут сдавать государственную итоговую аттестацию.

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