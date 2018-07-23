Психолог рассказал, как правильно настроиться на рабочую неделю

Если ничто не вдохновляет на новую рабочую неделю, нужно внедрить в свой обычный график шуточный список "добрых дел", советует психолог Егор Тополов.
"Подумайте несколько минут о людях и обстоятельствах, с которыми вы будете взаимодействовать в течение недели. Напишите небольшой план по дням. Особенно трудные или ответственные дни можете выделить красным маркером, обозначить характерным словом, типа "жесть". То же самое, но в "другой тональности", следует сделать с "благоприятными днями". Напишите свои ключевые задачи и обозначьте всех причастных к ним", - говорит специалист.
После составления плана следует оценить, сколько "горячих" дней или событий вас ждет. Затем психолог советует подумать, как можно уменьшить степень стресса в эти дни.
"Например, в среду у вас будет ответственное собрание. Весь день обещает быть нервным. Уменьшить стресс помогла бы утренняя беседа с коллегами за чаем. Банально, но помочь созданию нужного настроения может принесенный Вами тортик или пакет печенья и шутливый призыв: "на кухне собираются все, кто хотел бы дожить до вечера", - объясняет Тополов.
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Если каждый из потенциально проблемных дней создать подобный "нейтрализатор" - чувство подавленности и безнадежности отступит.
"Облегченное восприятие будущих проблем и наличие плана" вспомогательных действий "улучшает не только настроение, но и вашу личную эффективность в упомянутых ситуациях", - добавляет психолог.
Если работа не приносит удовольствия и профессиональные обязанности стали равнодушны - это признаки профессионального выгорания. Этот синдром развивается на фоне хронического стресса. Ведет к истощению эмоционально-энергетических ресурсов человека.
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