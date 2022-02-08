Прописка и справка о несудимости: в "Дії" запустили ряд новых услуг

Прописка, справка о несудимости и техпаспорта – новые услуги в "Дії". Фото: Государственная налоговая служба Украины

В государственном приложении "Дія" появится ряд новых услуг.

Их презентовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Diia Summit 8 февраля, передает Gazeta.ua.

Например, с сегодняшнего дня с помощью "Дія. Підпис" украинцы могут в несколько кликов сгенерировать справку о несудимости. Раньше ее предоставляли только в сервисных центрах Министерства внутренних дел.

Около 1 млн человек каждый год заказывают эту справку. Она нужна для военкоматов или для устройства на работу, сказал присутствовавший на саммите министр внутренних дел Денис Монастырский.

Также в "Дії" с сегодняшнего дня есть услуга "соответствующий пользователь". Это возможность передавать электронный техпаспорт другим пользователям авто.

"Самая распространенная ситуация - это в семье. Когда муж или жена пользуются общим автомобилем. И с сегодняшнего дня можно не передавать технический паспорт, а через "Дія" распространить данную услугу", - рассказал Монастырский.

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В "Дії" запустили услугу автоматической регистрации места жительства по всей Украине или ее смены. Теперь на портале или в приложении "Дія" можно будет указать адрес, по которому лицо планирует проживать, и получить подтверждение от владельца жилья. Процесс продлится до 1 рабочего дня и не потребует ни одного визита в госучреждения.

"Каждый третий украинец сегодня живет не по месту регистрации. И более 1 млн украинцев живет вообще без регистрации места жительства. Еще вчера, чтобы зарегистрироваться, нужно было дважды обратиться в ЦНАП, дважды – для мужчин обратиться в военкоматы, собирать бумажные документы, и привести с собой собственника жилья...", - напомнил Монастырский.

Также в "Дії" уже можно продлить и прекратить денежную помощь ВПЛ.

"Теперь вместо того, чтобы ходить к чиновникам и приносить кипы бумаг, можно через несколько минут получить услугу на портале "Дія", - сообщили Федоров.

Ранее услугу "разрешение на строительство" можно было получить на портале "Дія", но ждать рассмотрения нужно было 10 рабочих дней. Теперь она предоставляется автоматически, а результат заказчик получает сразу.

Это третий Diia Summit, посвященный обновлениям в "Дії". На нем выступили президент Владимир Зеленский и его жена Елена. Глава государства пообещал смартфоны всем вакцинированным пенсионерам старше 60 лет. Также анонсировал услугу в "Дії" опрос. По словам первой леди, в марте этого года появится еще один раздел "Дія" - "Дія. Безбар'єрність". В зале также присутствовали глава СБУ Иван Баканов, спикер парламента Руслан Стефанчук, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, генпрокурор Ирина Венедиктова.