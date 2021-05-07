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пятница, 07 мая 2021 14:19

Продажи 5G-смартфонов рекордно выросли

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Продажи 5G-смартфонов рекордно выросли
Продажи выросли из-за развертывания 5G в Китае. Фото: pexels.com

Мировые поставки смартфонов с поддержкой 5G-связи выросли в пять с половиной раз в первом квартале этого года, по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Продажи выросли с 24 млн штук до 133,9 млн штук, говорится в исследовании международной аналитической компании Strategy Analytics.

Главной причиной такого роста стало развертывание сетей 5G в Китае.

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Больше всего 5G-смартфонов в первом квартале поставила американская компания Apple - 40,4 млн штук. На втором месте - китайская Oppo, на третьем - китайская компания Vivo, на четвертом - южнокорейская фирма Samsung, на пятом - китайский производитель Xiaomi.

Компания Honor готовится расширить линейку фирменных смартфонов новой моделью Play 5. Инсайдеры обнародовали информацию о нем до начала презентации. В сети уже появился детализированный рендер, который раскрыл дизайн гаджета.

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